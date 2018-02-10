Российская пенсионерка перевела почти два миллиона на «помощь Африке»

В Мурманске полиция возбудила дело по части 4 статьи 159 УК (мошенничество) после заявления пожилой местной жительницы о том, что неизвестные выманили у нее 1,8 млн рублей под видом помощи странам Африки, сообщается на сайте управления МВД по области.

Пенсионерка 1949 года рождения рассказала, что в прошлом году в одной из социальных сетей ей написала неизвестная женщина. Она представилась сотрудником благотворительной организации и предложила женщине помочь людям из стран Африки.

Как пишет ведомство, пожилая женщина, исходя из благих побуждений, перевела неизвестным людям деньги. Через некоторое время к ней снова обратились те же люди и предложили ей заработать, ивестируя деньги в новые проекты, и делать это, не выходя из дома. Пенсионерка согласилась на предложение и в течение двух месяцев переводила деньги на банковскую карту.

«Когда у пенсионерки на счету закончились все накопления, с ней перестали выходить на связь. Несмотря на это, потерпевшая продолжала надеяться на благоприятное развитие событий. Лишь полгода спустя, поняв, что ее все-таки обманули, она обратилась в полицию. В общей сумме женщина перевела мошенникам 1 миллион 800 тысяч рублей», — пишет МВД.

Полиция выяснила, что деньги перечислялись на счет в одной из стран Западной Европы. // Медиазона