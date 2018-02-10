Преступники похитили дочь инкассатора и заставили его заплатить выкуп в размере около €20 млн.

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Полиция Швейцарии и Франции выясняет обстоятельства вымогательства, связанного с похищением дочери сотрудника инкассаторской компании. Злоумышленники заставили водителя грузовика, перевозившего крупную сумму денег, передать им выкуп за освобождение пленницы. По некоторым данным, преступники получили десятки миллионов евро.
Воры по прозвищам «Лера Сумской», «Полтава» — люди старой формации, которые много лет провели в местах лишения свободы. Они живут тем, что...