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Преступники похитили дочь инкассатора и заставили его заплатить выкуп в размере около €20 млн.

09.02.2018 17:35

 Полиция Швейцарии и Франции выясняет обстоятельства вымогательства, связанного с похищением дочери сотрудника инкассаторской компании. Злоумышленники заставили водителя грузовика, перевозившего крупную сумму денег, передать им выкуп за освобождение пленницы. По некоторым данным, преступники получили десятки миллионов евро.

Вечером 8 февраля преступники напали во французском городе Лион на 22-летнюю студентку. Двое злоумышленников проникли в дом потерпевшей под видом сантехников, связали ее и увезли на автомобиле в неизвестном направлении, пишет La Cote.
 
полиция
 
Как оказалось, отец пропавшей девушки работает водителем в швейцарской компании, которая занимается перевозкой денег. Похитители позвонили инкассатору и потребовали крупный выкуп за освобождение дочери, сообщает The Local.
 
Источники приводят различные суммы выкупа: от нескольких сотен тысяч швейцарских франков до 15 и даже 30 миллионов франков (до 26 миллионов евро).
 
В 22:00 отец девушки приехал на своем грузовике в условленное место в кантоне Во, недалеко от границы с Францией, и передал вымогателям денежный груз. Одновременно похитители освободили ее дочь, высадив ее на шоссе во французском департаменте Эн.
 
Полиция ведет розыск похитителей. Следователи также проверяют показания водителя-инкассатора, утверждающего, что его вынудили отдать деньги ради спасения дочери. // NEWSru.com

 

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