Осуждены братья-грабители, убившие троих пенсионеров

9 февраля Тульский областной суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении двух ранее судимых жителей Тулы, которые являются родственниками. Они признаны виновными в убийстве трех человек пожилого возраста и хищении ценностей.

31-летнему Сергею Дворникову назначено наказание в виде пожизненного срока лишения свободы. Его 27-летнего брата Юрия Шильдяева приговорили к 24,5 года заключения. Дворникова отправят в колонию особого режима, а Шильдяева - в тюрьму на первые пять лет, а потом в колонию строгого режима, сообщает официальный сайт областной прокуратуры.

Кроме того, суд дополнительно ограничил свободу Дворникова еще на 1,5 года, а Шильдяева - на два года. Юрий также выплатит штраф в 150 тысяч рублей.

Установлено, что 19 сентября 2016 года в вечернее время братья, следуя на автомобиле по Газовой улице в Туле, заметили идущую вдоль дороги 48-летнюю ранее незнакомую им женщину. "В целях грабежа" злоумышленники предложили прохожей довезти ее до дома. Не догадываясь о злом умысле мужчин, потерпевшая согласилась.

Женщину вывезли в неустановленное место рядом с водоемом в районе села Высокое в Туле. Там ее избили и ограбили, похитив у потерпевшей мобильный телефон и одну серьгу.

"Затем Дворников с целью убийства стал душить потерпевшую руками за шею. Женщина притворилась мертвой и упала на землю", - говорится в пресс-релизе.

Полагая, что жертва умерла, грабители сбросили ее в водоем, после чего покинули место преступления. Однако потерпевшая смогла выбраться из водоема, добралась до дома и сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

Даже имея в своем распоряжении показания выжившей жертвы, оперативники не смогли быстро поймать грабителей. Это стоило жизни трем местным жителям.

Вечером 27 октября 2016 пьяные братья совершили разбойное нападение на 81-летнюю женщину в ее доме на проезде Полежаева в Туле. Хозяйку жилья избивали и душили, требуя выдать денежные средства.

Потерпевшая отдала обвиняемым 21 тысячу рублей. После этого братья задушили ее. Также из дома убитой они похитили две иконы общей стоимостью две тысячи рублей.

Вечером 28 октября 2016 года братья, будучи снова пьяными, перелезли через забор и проникли с целью ограбления в дом на улице Щепкина в Туле. В этом здании проживали 74-летний мужчина и его 69-летняя сестра. Требуя денег, грабители нанесли хозяевам дома множественные удары в область жизненно важных органов, а также поочередно наступали ногами на шею мужчины и тем самым убили его. Сестра погибшего отдала нападавшим золотые сережки.

Услышав шум на улице, братья вышли из дома потерпевших, увидели проходившую мимо 56-летнюю женщину и повалили ее на землю. Затем они открыто похитили у потерпевшей золотое кольцо, телефон и сумку. Суммарная стоимость этого имущества превысила 10 тысяч рублей.

Возвратившись в дом потерпевших, грабители обнаружили и похитили золотые серьги, деньги, женскую брошь, два мобильных телефона общей стоимостью 74 тысячи рублей. Затем они продолжили избивать потерпевшую, в результате чего она скончалась на месте преступления.

С целью сокрытия следов содеянного братья подожгли дом, причинив собственникам ущерб в размере 865 тысяч рублей.

Убийц удалось задержать через несколько дней, передает "Интерфакс".

В ходе судебного процесса с участием присяжных Сергея Дворникова и Юрия Шильдяева признали виновными по ч. 2 ст. 162 ("Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия"), п. "в" ч. 4 ст. 162 ("Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище" - два эпизода), п. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное в отношении двух и более лиц, группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем" - два эпизода), п. "а, г" ч. 2 ст. 161 ("Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья"), ч. 2 ст. 167 ("Умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшие причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога") УК РФ.

Дворников также признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "к" ч. 2 ст. 105 ("Покушение на убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление") УК РФ. // NEWSru.com