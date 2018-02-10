Працівник одного з університетів міста Луцьк майнив криптовалюту за рахунок державного закладу

Чоловік за допомогою шкідливого програмного забезпечення викрадав персональні дані. Для анонімізіції усіх розрахунків за вчинення протиправних дій, він використовував криптовалюту. Поліція продовжує досудове розслідування у межах розпочатого раніше кримінального провадження.

У березні 2017 року за матеріалами зібраними працівниками кіберполіції, слідчі Луцького відділу поліції Волині розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж) Кримінального кодексу України.

Під час проведення процесуальних заходів працівники кіберполіції викрили співробітника одного з університетів міста Луцьк у причетності до вчинення низки несанкціонованих втручань в роботу електронно-обчислювальних машин за допомогою шкідливого програмного забезпечення. Метою таких його дій було викрадення конфіденційних даних.

Поліцейські встановили: зловмисник, із використанням ШПЗ, викрадав персональні дані, після чого збував їх. Для анонімізації своїх злочинних дій він використовував криптовалюту, за допомогою якої відбувалися усі розрахунки.

Особисту потужну комп’ютерну техніку, яка містить в собі відеокарти з великими об’ємами пам’яті, працівник навчального закладу зберігав та використовував в університеті. Приміщення декількох кабінетів, майно (системи кондиціонування та охолодження техніки), електроенергію та можливості доступу до мережі Інтернет, які перебувають у власності державного закладу, він використовував для роботи так званої «майнінгової ферми». У такий спосіб він намагався уникнути сплати комунальних платежів та інших витрат власного рахунку.

Санкціоновані обшуки правоохоронці провели за місцем роботи та проживання зловмисника. За їх результатами вилучено комп’ютерну техніку, яку наразі оглядають експерти. Проводяться подальші слідчі дії.

Департамент кіберполіції Національної поліції України