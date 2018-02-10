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На Донбассе посадили пособников боевиков

09.02.2018 18:12

Приговоры суда вступили в законную силу

 

В Луганской области вынесли приговор двум информаторам самопровозглашенной "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Фото: AFP

Как рассказали в ведомстве, житель Лисичанска в августе-сентябре 2015 передавал противнику данные о количественном составе, дислокации и маршрутах передвижения сил АТО. Задержали информатора в его доме.

Второй информатор, уроженец Марковки, в марте-декабре 2015 года собирал сведения о перемещении, вооружении сил антитеррористической операции и личных данных своих односельчан, которые проходят службу в Вооруженных Силах Украины.

"Полученные данные передавал одному из командиров так называемого "Всевеликого войска Донского". В антиукраинскую деятельность информатор боевиков пытался втянуть, в том числе и своих близких и знакомых. Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника по месту постоянного проживания", – рассказали в СБУ.

Оба мужчины были приговорены к трем годам и семи месяцам лишения свободы.

Ранее в Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали информатора "МГБ ЛНР" при попытке пересечения им контрольно-пропускного пункта въезда-выезда на линии разграничения сторон.

"Правоохранители установили, что уроженец Луганска, проживающий на подконтрольной Украине территории, собирал информацию для так называемых "спецслужб ЛНР". За денежное вознаграждение он передавал боевикам данные о размещении, вооружении и личном составе подразделений сил антитеррористической операции, дислоцированных на территории Луганской области", – сообщает в среду пресс-центр СБ Украины.

Кроме того, в Донецкой области осудили женщину-информатора боевиков. По данным ведомства, жительница Волновахского района начала активно сотрудничать с противником в 2015 году. // Сегодня

 

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