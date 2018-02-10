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В о Франции водителям запретили использовать телефон даже в стоящей машине

10.02.2018 01:22

Давно известно, что использование водителями мобильных телефонов во время движения автомобилей чревато серьезными последствиями. Водителей пытаются отучить пользоваться своими мобильными гаджетами, однако, это не всегда получается.

Кардинально поступила Франция. В этой стране водителям не только запретили пользоваться мобильными телефонами во время движения, но даже и при остановке, например, на обочине. Чтобы поговорить по «мобильнику» французским автолюбителям теперь приходится искать парковку. Исключение – если произошло ДТП или чрезвычайная ситуация.

Получится ли отучить французских водителей разговаривать во время движения автомобиля? Думаем, получится, но не сразу. Ещё совсем недавно 90% французских водителей пользовались мобильными телефонами во время движения авто. Ежегодно в этой стране из-за этого штрафуют примерно 300 тыс. водителей.

Напомним, что с 1 февраля 2018 года запрет на разговоры водителей по мобильным телефонам во время движения машины начал действовать в Швеции. За его нарушение предусмотрено серьезное наказание. // autonews

 

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