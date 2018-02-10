В о Франции водителям запретили использовать телефон даже в стоящей машине

Давно известно, что использование водителями мобильных телефонов во время движения автомобилей чревато серьезными последствиями. Водителей пытаются отучить пользоваться своими мобильными гаджетами, однако, это не всегда получается.

Кардинально поступила Франция. В этой стране водителям не только запретили пользоваться мобильными телефонами во время движения, но даже и при остановке, например, на обочине. Чтобы поговорить по «мобильнику» французским автолюбителям теперь приходится искать парковку. Исключение – если произошло ДТП или чрезвычайная ситуация.

Получится ли отучить французских водителей разговаривать во время движения автомобиля? Думаем, получится, но не сразу. Ещё совсем недавно 90% французских водителей пользовались мобильными телефонами во время движения авто. Ежегодно в этой стране из-за этого штрафуют примерно 300 тыс. водителей.

Напомним, что с 1 февраля 2018 года запрет на разговоры водителей по мобильным телефонам во время движения машины начал действовать в Швеции. За его нарушение предусмотрено серьезное наказание. // autonews