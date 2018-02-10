Информатор WADA Григорий Родченков изменил внешность

Информатор Всемирного андидопингового агентства (WADA) и экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков впервые за последние годы появился перед телекамерами, согласившись на интервью с журналистами программы "60 минут" телекомпании CBS.

Голос Америки сообщает, что Родченков с 2015 года скрывается в США и сейчас находится под программой защиты свидетелей. Для съемок бывший руководитель антидопингового агентства изменил внешность и надел бронежилет.

"Это было сделано по соображениям безопасности. Есть информация о том, что моя жизнь находится в опасности, и мы предприняли необходимые шаги. Кремль хочет, чтобы я замолчал", - объяснил он.

Адвокат Родченкова Джим Уалден подтвердил, что жизнь его клиента действительно находится в опасности. По его словам, сотрудники правоохранительных органов США сообщили об этом сразу же после того, как стало известно о решении Международного олимпийского комитета об отстранении от участия в Играх российских спортсменов.

Сам Григорий Родченков заявил журналистам, что несмотря на громкий международный скандал, связанный с употреблением допинга российскими спортсменами, запрещенные препараты продолжают использовать во многих странах мира.

"Таких стран больше двадцати, я в этом уверен", - сказал Григорий Родченков.

В мае 2016 года бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал New York Times интервью, в котором рассказал о системе использования допинга на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. По его словам, в РФ уже много лет существует система подмены допинг-проб, в которой участвуют ФСБ и чиновники из министерства спорта.