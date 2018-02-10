Порошенко ввел в действие решение СНБО о противодействии информационной агрессии России 10.02.2018 02:59 Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии со стороны России.

Об этом говорится в указе Президента № 25 от 9 февраля, передают Українські Новини.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 января 2018 "О дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии Российской Федерации", - сказано в нем.

Порошенко возложил контроль за выполнением данного решения СНБО на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.