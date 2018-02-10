Порошенко ввел в действие решение СНБО о противодействии информационной агрессии России

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Об этом говорится в указе Президента № 25 от 9 февраля, передают Українські Новини.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 января 2018 "О дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии Российской Федерации", - сказано в нем.
Порошенко возложил контроль за выполнением данного решения СНБО на секретаря СНБО Александра Турчинова.
Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.
Воры по прозвищам «Лера Сумской», «Полтава» — люди старой формации, которые много лет провели в местах лишения свободы. Они живут тем, что...