Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

Порошенко ввел в действие решение СНБО о противодействии информационной агрессии России

10.02.2018 02:59
Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии со стороны России.

Об этом говорится в указе Президента № 25 от 9 февраля, передают Українські Новини.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 января 2018 "О дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии Российской Федерации", - сказано в нем.

Порошенко возложил контроль за выполнением данного решения СНБО на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...