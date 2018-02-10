С какими проблемами чаще всего обращаются в сервисный центр владельцы iPhone 6?

Одним из лучших смартфонов линейки Apple на сегодняшний день заслуженно считается iPhone 6. Это достаточно дорогое устройство, поэтому владельцам особенно обидно, когда оно выходит из строя...

Когда речь заходит о хорошем телефоне, многие люди сразу думают об iPhone. Смартфоны от Apple с гордостью носят звание мировых лидеров, сочетая эргономичный дизайн, высокое качество и удобный интерфейс. Это своего рода эталон на рынке современных гаджетов.

Одним из лучших смартфонов линейки Apple на сегодняшний день заслуженно считается iPhone 6. Это достаточно дорогое устройство, поэтому владельцам особенно обидно, когда оно неожиданно ломается. Неисправности из-за дефекта производства буквально единичны. Чаще всего поломки появляются из-за неправильного обращения.

Распространенные неисправности iPhone 6

Приведем список самых частых сбоев в работе смартфона, когда требуется обслуживание или ремонт iPhone 6:

дисплей треснул, но при этом все работает – в таком случае меняется только стекло;

на экране появились цветные разводы, битые пиксели и полосы – выявляется нарушенный слой экрана и меняется на соответствующую деталь или же меняется весь модуль дисплея;

айфон быстро разряжается – требуется замена батареи, средний срок ее службы при интенсивном использовании составляет около 1 года;

сломалась кнопка включения – в этом случае кнопка Power меняется вместе со шлейфом, кстати, это достаточно популярная поломка, по которой обращаются к мастерам владельцы iPhone 6;

не работает кнопка Home – данная неисправность требует разбора телефона и очищения пространства под клавишей, после чего уже при необходимости монтируется новая деталь;

повредилось гнездо зарядки – старый элемент аккуратно вынимается, к плате припаивается новая запчасть;

отсутствует звук в полифонических динамиках – смартфон разбирается, с помощью мультиметра находится обрыв контактов, запчасти также осматриваются на признаки других дефектов, динамики меняются на новые;

внутрь устройства попала влаги и/или песок – при засорении песком техника разбирается и чистится от абразивных частиц антистатической щеткой, а при попадании жидкости требуется проверка на места короткого замыкания и следов коррозии с заменой неисправных частей.

Конечно, поломка айфона – мало приятная ситуация. Каждому владельцу хочется быстрее вернуть смартфон к «жизни», и это вполне реально. Большинство из перечисленных поломок устраняются в течение 20-60 минут в присутствии владельца. В профессиональном сервисном центре вам заранее назовут срок ремонта и дадут гарантию на услуги (от 2 месяцев).

Некоторые поломки неизбежно появляются в процессе использования девайса. От износа аккумулятора и случайных падений не застрахован ни один смартфон. В любом случае такую дорогую технику выгоднее ремонтировать, чем менять на новую.