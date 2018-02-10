С какими проблемами чаще всего обращаются в сервисный центр владельцы iPhone 6?

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Одним из лучших смартфонов линейки Apple на сегодняшний день заслуженно считается iPhone 6. Это достаточно дорогое устройство, поэтому владельцам особенно обидно, когда оно выходит из строя...
Когда речь заходит о хорошем телефоне, многие люди сразу думают об iPhone. Смартфоны от Apple с гордостью носят звание мировых лидеров, сочетая эргономичный дизайн, высокое качество и удобный интерфейс. Это своего рода эталон на рынке современных гаджетов.
Одним из лучших смартфонов линейки Apple на сегодняшний день заслуженно считается iPhone 6. Это достаточно дорогое устройство, поэтому владельцам особенно обидно, когда оно неожиданно ломается. Неисправности из-за дефекта производства буквально единичны. Чаще всего поломки появляются из-за неправильного обращения.
Распространенные неисправности iPhone 6
Приведем список самых частых сбоев в работе смартфона, когда требуется обслуживание или ремонт iPhone 6:
Конечно, поломка айфона – мало приятная ситуация. Каждому владельцу хочется быстрее вернуть смартфон к «жизни», и это вполне реально. Большинство из перечисленных поломок устраняются в течение 20-60 минут в присутствии владельца. В профессиональном сервисном центре вам заранее назовут срок ремонта и дадут гарантию на услуги (от 2 месяцев).
Некоторые поломки неизбежно появляются в процессе использования девайса. От износа аккумулятора и случайных падений не застрахован ни один смартфон. В любом случае такую дорогую технику выгоднее ремонтировать, чем менять на новую.
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