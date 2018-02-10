Большой сайт или одностраничник: что выбрать для своего бизнеса?

Этот вопрос не дает покоя как директорам крупного бизнеса, так и начинающим стартаперам.

Ответ ожидаемый – все зависит от специфики товара и конкретных целей создания веб-ресурса. Конечно, специалисты, которые предоставляют услуги по разработке сайтов, помогут тебе разобраться и выбрать, в каком формате лучше покорять онлайн-просторы. Но первые шаги можно сделать и самостоятельно. Так что продуктивного чтения!

Основные различия между одно- и многостраничным сайтом

1. Количество товаров. На посадочной странице (она же Landing Page, она же одностраничник) только один товар. Максимум – линейка однотипных товаров, которые чаще всего покупают в комплекте друг с другом. На многостраничном сайте под каждый товар создается своя продуктовая страница. Таких страниц может быть тысячи (например, в интернет-магазине).

2. Уникальное торговое предложение. Это неотъемлемая часть любого продающего сайта. В Landing Page УТП всегда размещают на самом видном месте, как правило, первого экрана. Задача – заинтересовать клиента в покупке в прямом смысле с первого взгляда. В многостраничных сайтах УТП отводится не такое пристальное внимание, так как главная цель – показать весь ассортимент товаров и услуг, а не продать что-то конкретное уже на главной странице.

3. SEO-оптимизация. Безусловно, потенциально более привлекательным для поисковых систем будет именно многостраничник. Все просто: больше страниц – больше ключевых слов, возможность внутренней перелинковки и т. д. Можно оптимизировать сайт самостоятельно, а можно поручить эту задачу компаниям, которые занимаются разработкой сайтов под заказ.

ИТОГО

Landing Page здорово подойдет для презентации одного конкретного товара или вида услуг. Другие товары не будут отвлекать покупателя, поэтому соблазн распылить внимание и забыть о покупке минимальный.

У тебя большая компания с широким ассортиментом товаров и услуг? Тогда тебе однозначно нужен большой многостраничный сайт. Это удобно и статусно.

В каких случаях уместно совмещать?

В ряде случаев можно не мучить себя выбором, а использовать одновременно и большой сайт, и посадочные страницы.

1. Если у тебя уже есть многостраничный сайт, который регулярно приводит клиентов, это не повод навсегда закрыть для себя тему Landing Page. Клиентов много не бывает, правильно? А посадочная страница поможет либо «подтянуть» продажи товара, который по каким-либо причинам продается хуже всего, либо запустить активное продвижение новой услуги.

2. Бывает и наоборот – ты только запустил бизнес и нуждаешься в активном продвижении целого ряда товаров. Как вариант – собрать их все на одном сайте и отдельно на посадочных страницах. Кстати, в таком случае можно просто построить каждую продуктовую страницу большого сайта по принципу Landing Page, но тогда есть риск, что клиент начнешь переключаться между страницами и рассеивать свое внимание.

На этом давай заканчивать теорию. А запилить классный сайт на практике своими силами или заказать качественные услуги по созданию сайта у профессионалов (чтобы наверняка!), решать только тебе. Дерзай!