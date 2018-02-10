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Роскомнадзор запретил в России новость про отдых Приходько на яхте Дерипаски с проститутками

10.02.2018 08:45

 Роскомнадзор потребовал удалить фотографии, размещенные в новости "Медиазоны", посвященной нашумевшему расследованию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) об отдыхе главы аппарата правительства Сергея Приходько и миллиардера Олега Дерипаски на яхте с проститутками.

В надзорном ведомстве также сообщили, что ссылка, по которой находится новость, внесена в реестр адресов, содержащих запрещенную к распространению информацию. Впрочем, на момент написания этого материала публикация еще была доступна.

Картинки по запросу Приходько и Дерипаска

Из уведомления Роскомнадзора следует, что новость "Медиазоны" внесена в черный список по решению Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 9 февраля 2018 года (то есть на следующий день после ее написания). Примечательно, что именно в Усть-Лабинске Дерипаска заканчивал среднюю школу, а половина причитающихся Краснодарскому краю налогов олигарха и дочерних компаний контролируемого им холдинга "Базовый элемент" поступают как раз в бюджет Усть-Лабинска.
 
В ведомстве пояснили такое решение тем, что в новости "размещены частные фотографии и видеозаписи с изображениями, а также иной личной информации без прямого или косвенного согласия гражданина, нарушающие права на изображение, конфиденциальность персональных данных и неприкосновенность частной жизни. При этом ни на сайте суда, ни в реестре запрещенных сайтов ссылка на новость не обнаружена.
 
Отметим, что все фотографии, которые оппозиционер Алексей Навальный и его сторонники использовали в своем расследовании, были опубликованы в открытом доступе - это сделала на своей странице в Instagram модель Настя Рыбка (ее настоящая фамилия - Вашукевич), которая называет себя любовницей Дерипаски.
 
То, что она с ним периодически отдыхает, подтверждается многочисленными фотографиями. На некоторых из них и был замечен Приходько - заместитель премьер-министра Дмитрия Медведева. По словам Рыбки, дело происходило на яхте, на которой присутствовали еще шесть "платных моделей".
 
Днем 9 февраля Дерипаска заявил о своем намерении судиться с теми, кто тиражирует информацию, изложенную в фильме-расследовании ФБК. По его словам, все обвинения, высказанные в нем, являются ложными. "Я буду защищать свою честь и достоинство в судебном порядке", - заверил он.
 
Это заявление было опубликовано на странице миллиардера в Instagram. Навальный, в свою очередь, оставил комментарий на этой странице: "Скажите, пожалуйста, а что вы называете ложными обвинениями? Госчиновник Приходько не был на вашей яхте? Он не прилетал туда на вашем самолете? Там не было девушки по имени Настя Рыбка и ее коллег по эскорт-услугам? Видеозаписи из ее инстаграма поддельные? Скажите, где ложь, и мы с удовольствием опубликуем опровержение".
 
А вечером в пятницу молчание прервал вице-премьер РФ Сергей Приходько. "По большому счету на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля. Политический неудачник в очередной раз попытался устроить провокацию и напомнить о себе, сумбурно смешав все возможное и невозможное", - заявил заместитель Медведева.
 
По словам главы аппарата российского правительства, подача иска в суд на основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) сделает Навальному "слишком много чести". "Достаточно того, что это сделают другие люди", - добавил вице-премьер. // NEWSru.com


 

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