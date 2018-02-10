В Одессе задержан водитель, предлагавший полицейским 1 тысячу долларов взятки

10.02.2018 03:08

Правонарушитель — автовладелец, которого днем ранее полицейские остановили на улице города за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянении, пришел позже в Управление патрульной полиции с предложением «решить» вопрос о непривлечении его к ответственности за вознаграждение в сумме 1000 долларов США.