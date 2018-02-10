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В Одессе задержан водитель, предлагавший полицейским 1 тысячу долларов взятки

10.02.2018 03:08

Правонарушитель — автовладелец, которого днем ранее полицейские остановили на улице города за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянении, пришел позже в Управление патрульной полиции с предложением «решить» вопрос о непривлечении его к ответственности за вознаграждение в сумме 1000 долларов США.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Одесской области.

«О полученном предложении неправомерной выгоды правоохранители сразу же доложили руководству. Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Во время передачи денег, которая состоялась в помещении Управления патрульной полиции, действия злоумышленника были задокументированы работниками Следственного управления ГУНП, Одесского управления Департамента внутренней безопасности и областной прокуратуры», — говорится в сообщении.

Сейчас правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается следствие.

 

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