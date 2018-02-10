В Швейцарии из инкассаторской машины похитили более 20 млн. евро

В Швейцарском кантоне Во неизвестные в масках напали на бронированный инкассаторский автомобиль, похитив из него более 20 миллионов евро. Об этом сообщил источник во французской полиции, передает Reuters.

Как сообщает агентство, грабители заставили водителя остановиться на парковке в городе Шаворне к северу от Лозанны, после чего забрали из машины наличные и скрылись в неизвестном направлении на внедорожнике Porsche черного цвета.

По информации собеседника издания, грабителям удалось совершить налет, потому что они держали в заложниках дочь одного из охранников.

Так, сообщается, что в квартиру к 22-летней женщине проникли неизвестные под видом водопроводчиков, которые затем связались с ее отцом и потребовали не сопротивляться при налете.

После ограбления женщину высадили на одном из шоссе, при допросе она не смогла нормально описать полицейским случившееся, поскольку пребывала в состоянии шока.

По разным данным из броневика было похищено до 26 млн евро.

По факту налета швейцарская полиция открыла уголовное дело.

Напомним, в декабре 2017 года в Польше злоумышленник во время ограбления устроил стрельбу, в результате которой погиб полицейский, а еще три человека получили ранения. // РБК-Украина