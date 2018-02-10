Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

Предсельсовета вымогал 8 тыс. долларов за выделение земельного участка

10.02.2018 09:48

Правоохранители Одесской области проводят проверку по факту вымогательства взятки в размере 8 тыс. долларов США.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин.

В Одесской области председатель сельсовета требовал 8 тыс. долл. взятки за выделение земельного участка

"За 8000 тыс. долл. председатель сельсовета обещал "заказчику" посодействовать в выделении земельного участка под строительство автозаправочной станции. Но, к сожалению, "коммерческая" предложение так и не была воплощена в жизнь. Сегодня правоохранители - следователи полиции, прокуроры и оперативники Управления защиты экономики задокументировали чиновника ", - отметил Головин.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается. // УНН

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...