Предсельсовета вымогал 8 тыс. долларов за выделение земельного участка

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин.

"За 8000 тыс. долл. председатель сельсовета обещал "заказчику" посодействовать в выделении земельного участка под строительство автозаправочной станции. Но, к сожалению, "коммерческая" предложение так и не была воплощена в жизнь. Сегодня правоохранители - следователи полиции, прокуроры и оперативники Управления защиты экономики задокументировали чиновника ", - отметил Головин.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается. // УНН