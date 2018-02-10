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Чиновник Луганской ОГА и директор интерната вымогали взятку в 100 тыс. гривен

10.02.2018 10:51

Директор одного из департаментов Луганской областной государственной администрации и руководитель интерната были задержаны правоохранителями Национальной полиции при получении 109 тыс. грн неправомерной выгоды.

 

 

Об этом сообщает департамент защиты экономики Национальной полиции.

Картинки по запросу задержали

Работники Управления защиты экономики в Луганской области Национальной полиции Украины и военной прокуратуры сил Антитеррористической операции прекратили систему получения должностными лицами «откатов» от субъектов хозяйствования.

Правоохранители собрали материалы, доказывающие причастность к данному преступлению директора одного из департаментов Луганской областной государственной администрации и руководителя одного из интернатов.

За беспрепятственное подписание актов о выполнении строительных работ и дальнейшее перечисление бюджетных средств последние требовали неправомерную выгоду в размере 10% стоимости этих работ.

В рамках производства оперативники и военные прокуроры задокументировали факты вымогательства и получения должностными лицами взятки.

В общем директор одного из департаментов Луганской областной государственной администрации и руководитель интерната получили 109 тыс. грн взятки. // Realist

 

 

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