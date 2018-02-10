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На Миколаївщині «тилові щури» розкрадали пальне з військової частини

10.02.2018 11:53

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили механізм систематичного розкрадання паливно-мастильних матеріалів в одній з військових частин Миколаївщини.

Правоохоронці встановили, що один із заступників командира частини спільно з підлеглими штучно завищували обсяги споживання пального для перепродажу «надлишків».

СБУ

Зловмисники, зокрема, через підроблену документацію оформлювали фіктивні відрядження, завищували показники витрат пального та змінювали дані вимірювальних пристроїв у військових авто.

СБУ

Оперативники спецслужби задокументували кілька епізодів розкрадання та збуту пального військової частини. У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України, співробітники СБ України попередили чергову спробу збуту партії викраденого пального в одному із гаражних кооперативів.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, що причетні до розкрадання пального військової частини.

Прес-центр СБ України

 

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