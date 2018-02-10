Венгрия шантажом способствует политике России по разрушению НАТО изнутри

Глава Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз прокомментировала блокирование Венгрией проведения заседания комиссии Украина-НАТО по вопросам обороны. По ее словам, Будапешт прибегнул к шантажу, и такая позиция подрывает ситуацию с безопасностью в Европе.

"Как Председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО глубоко обеспокоена позицией Будапешта относительно определения даты заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны. Убеждена, что такое поведение не может быть обусловлено спорами вокруг "образовательного" закона", – отметила Фриз в Facebook.

Глава украинской делегации отметила, что украинская сторона предлагает и готова к решению таких вопросов в формате переговоров в духе международного права, Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств с механизмами Годовой национальной программы сотрудничества с НАТО.

"Следует признать, что позиция Венгрии, которая прибегла к фактическому шантажу, является не только контрпродуктивной, но и подрывающей ситуацию с безопасностью в Европе. Политика России вместе с активностью Исламского Государства является одной из ключевых угроз в европейском регионе и мире. В связи с этим попытки Будапешта блокировать встречи Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны являются опасной практикой смешивания двусторонних гуманитарных вопросов с вопросами безопасности и обороны целого региона", – указала она.

Фриз подчеркивает, что таким образом Венгрия "не только косвенно способствует ослаблению усилий НАТО по минимизации региональных рисков, но и способствует политике России по разрушению Организации Североатлантического договора изнутри".

"Украина всегда открыта для переговоров и решения спорных вопросов в духе Альянса – за столом переговоров. Надеюсь, что Будапешт откажется от политики шантажа с признаками территориальных претензий к территории суверенной Украины", – подытожила глава украинской делегации.

Ранее сообщалось, что несмотря на просьбы Украины и согласие влиятельных членов Североатлантического альянса, в Брюсселе так и не подтвердили дату заседания комиссии Украина-НАТО (КУН) на уровне министров обороны.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее публично обещал, что будет блокировать министерское заседание Комиссии.

Пока остается неясным, поедет ли министр обороны Украины Степан Полторак в Брюссель, несмотря на отмену планов провести КУН. В то же время технически остается возможность визита Полторака на министерское заседание НАТО для двусторонних встреч, без формального проведения КУН. // Сегодня