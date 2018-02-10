За терористичну діяльність до 12 років позбавлення волі засуджено жителя Черкащини

Прокуратурою Черкаської області принципово та в повному обсязі підтримано державне обвинувачення в кримінальному провадженні, розпочатому за фактом створення терористичної групи чи терористичної організації, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи організації) Кримінального кодексу України.

У ході спеціального досудового розслідування, яке здійснювалося Управлінням Служби безпеки України в Черкаській області під процесуальним керівництвом прокуратури Черкаської області, установлено, що житель Черкащини, будучи радикально налаштованим та діючи з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки, вступив до силового блоку терористичної організації «ДНР», де здійснював силовий опір військовослужбовцям Збройних Сил України, приймав участь у захопленні будівель та споруд, які займають державні органи та установи.

Крім цього, за допомогою мобільного телефону та рації для радіозв’язку здійснював коригування вогню по блокпостам Збройних Сил України.

Під час спеціального судового провадження Соснівський районний суд м. Черкаси погодився з доводами прокурора, визнав зловмисника винним й призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На цей час вирок суду в законну силу не вступив.

Прес-служба прокуратури Черкаської області