В Днепре полиция открыла дело в отношении опподепутата-антисемита
10.02.2018 15:03
На основании собранных Службой безопасности Украины материалов следователи полиции открыли уголовное производство в отношении депутата горсовета Днепра от Оппозиционного блока Сергея Суханова.
Его обвиняют в разжигании национальной розни ( статья 161, часть 2 Уголовного кодекса). Об этом рассказал
мэр города Борис Филатов.
Правоохранители таким образом отреагировали на пост Суханова в Фейсбук, в котором он: "обнародовал текст с нецензурными высказываниями в адрес лиц еврейской национальности, с призывом к жителям Днепра, которые разделяют его взгляды, относительно осуществления противоправных проявлений с признаками разжигания межнациональной розни и ненависти". Это формулировка полиции.
Сам пост, вызвавший обвинения СБУ в разжигании национальной розни, чиновник уже удалил. Однако он признает его существование. В следующей записи он извинился
перед еврейской общиной и свой "излишне эмоциональный пост".
"Наверное, это первое уголовное дело в стране за разжигание межнациональной розни в соцсетях", - добавил градоначальник. // Новое время
Апостроф
опубликовал "уничтоженный" пост анитисемита:
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