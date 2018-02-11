В Днепре полиция открыла дело в отношении опподепутата-антисемита

Правоохранители таким образом отреагировали на пост Суханова в Фейсбук, в котором он: "обнародовал текст с нецензурными высказываниями в адрес лиц еврейской национальности, с призывом к жителям Днепра, которые разделяют его взгляды, относительно осуществления противоправных проявлений с признаками разжигания межнациональной розни и ненависти". Это формулировка полиции.

Сам пост, вызвавший обвинения СБУ в разжигании национальной розни, чиновник уже удалил. Однако он признает его существование. В следующей записи он извинился перед еврейской общиной и свой "излишне эмоциональный пост".