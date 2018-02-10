Суд арестовал экс-депутата Шепелева на 2 месяца

Следственный судья Печерского районного суда Киева удовлетворила ходатайство Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Александру Шепелеву до 8 апреля 2018 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявила следственный судья Ирина Литвинова.

"Постановлением ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому Шепелеву Александру Александровичу 4 июля 1970 года рождения, уроженца города Горловка Донецкой области, меру пресечения в виде содержания под стражей, избранной в соответствии с постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева 26 марта 2015 года", - заявила судья.

Она отметила, что установлен срок действия меры пресечения на 60 суток со дня задержания подозреваемого, а именно до 8 апреля 2018 года.

Также она сказала, что постановление подлежит немедленному исполнению после оглашения и может быть обжаловано в Апелляционном суде в течение 5 дней.

В свою очередь, заместитель начальника отдела процессуального руководства Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко разъяснил, что решение принято согласно определению суда от 26 марта 2015 года, потому что "подозреваемому Шепелеву было уже избрано заочно меру пресечения". "А сейчас рассматривалось ходатайство о применении данной меры пресечения", - заявил Кравченко.

"Подозрение подтверждается соответствующими доказательствами, то есть следственным судьей этим решением подтверждены все наши доводы и наши все улики, которые подтверждают как и подозрение, так и риски, предусмотренные статьей 177 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сказал Кравченко.

Как сообщалось, прокуратура в своем ходатайстве об избрании меры пресечения в виде ареста без определения залога отмечает, что Шепелев "подозревается в хищении госимущества, легализации данного имущества, служебном подлоге, а также организация угон автомобиля". Также, по утверждению прокуратуры, в данном уголовном производстве "установлены доказательства о сотрудничестве Шепелева с ФСБ Российской Федерации, направленные против безопасности Украины, против национальной безопасности, а также экономической безопасности Украины".

27 декабря 2012 года он был объявлен в международный розыск. 5 июля 2013 года его задержали в Венгрии и по результатам проведения процедуры экстрадиции 26 марта 2014 года доставили в Украину.

Однако 6 июля 2014 года Шепелев сбежал из-под стражи, в тот же день его объявили в международный розыск, а суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранительные органы РФ 19 марта 2015 года задержали Шепелева на территории Московской области. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Украины компетентные органы РФ в марте 2015 года начали экстрадиционную проверку по выдаче Шепелева украинской стороне.

8 февраля 2018 года экс-депутат был задержан в Киевской области сотрудниками Службы безопасности Украины. При себе у него было обнаружено удостоверение сотрудника так называемого «министерства государственной безопасности ДНР».

Ранее судья Литвинова приняла решение о проведении заседания в закрытом режиме.

Главная военная прокуратура просила суд о закрытом режиме рассмотрения, поскольку во время представления ходатайства об избрании меры пресечения Шепелеву речь пойдет о соучастниках преступления, которое ему инкриминируется. «Если мы рассекречиваем - это будет очень плохо для досудебного расследования. То есть, есть другие подозреваемые, которые находятся в розыске», - сказал прокурор Руслан Кравченко.