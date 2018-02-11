В Волновахе с поезда сняли боевика «ДНР», пытавшегося «дембельнуться» в Ивано-Франковск

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

23-летний житель Старобешевского района учился до 2014 года в строительном техникуме в Славянске, но с приходом оккупантов по совету товарища вступил в ряды боевиков «Казацкого Союза войска Донского», чтобы заработать денег. Его родители покинули оккупированную территорию, а он остался «делать деньги».

Боевик нес караульную службу в Макеевке, жил в казарме. По его словам, на базе боевиков из 150 наемников большинство были россияне. Несколько раз в неделю он выезжал на «боевые задания».

Через несколько месяцев, после того как боевикам перестали платить, он покинул службу и устроился на работу в зоопарк. Спустя три года после участия в незаконных вооруженных формированиях (НВФ) он решил выехать к родителям, которые сейчас проживают в Ивано-Франковской области.

Его задержали во время проверки документов на вокзале Волновахи. По факту участия в НВФ открыто уголовное производство. // Realist