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На Ровенщине четверо подонков выкрали и изнасиловали девушку

10.02.2018 09:17

Насильники вывезли свою жертву в лес, где угрожали лопатой

 

В Ровенской области четверо молодых людей, угрожая расправой, изнасиловали девушку.

Жертву отвезли в лес. Фото: dpchas.com.ua

"В тот вечер, в райцентре Сарны, пострадавшая со своими подругами встретились с недавно знакомыми молодыми людьми. Сначала все пили кофе. А когда парни начали употреблять наркотические средства, девушки скрылись", – сообщают в полиции.

Посреди ночи парни неоднократно звонили девушке и звали на встречу. Когда она отказалась, то они на авто Volkswagen Passat B5 приехали к ее дому, силой вытащили из квартиры и поместили в иномарку. В лесном массиве жестоко изнасиловали, и отвезли обратно домой. Чтобы запугать жертву, один из них пугал, что расправится с ней лопатой.

Девушка обратилась в полицию. Злоумышленниками оказались 26-, 24- и двое 20-летних жителей села Чемерное, которые скрывались от следствия. Их задержали и сообщили о подозрении.

Автомобиль полицейские изъяли. Судом на него наложен арест. Досудебное расследование продолжается. Отныне парням грозит лишение свободы от семи до двенадцати лет. // Сегодня

 

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