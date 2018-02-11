Драка пассажиров в аэропорту Жуляны закончилась массовой задержкой рейсов

Драка между пассажирами рейсов "Белавиа" и Bravo Airways в Жулянах рано утром в пятницу стала причиной массовой задержки всех последующих рейсов из аэропорта.

Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс в Шарм-эш-Шейх вылетел из Киева лишь в 11:16 вместо запланированного времени 02:15, а самолет на Минск, с пассажирами которого и произошло недоразумение при выходе на посадку, вылетел почти на час позже - в 6:07 вместо 5:15, сообщает ЦТС.

По словам представителей аэропорта, дебоширов, которыми оказались граждане Беларуси, летевшие в Египет, пока что пришлось отпустить - к ним не были предъявлены претензии, поскольку инцидент произошел уже после прохождения паспортного контроля.

"Эти люди нарушили работу режимного объекта, выдавили дверь в зал, но никакой ответственности за это дебоширы пока не понесли", - рассказала журналистам "Сегодня" глава пресс-службы аэропорта Киев Галина Богданенко.

Задержки рейсов, вызванные тем, что, как утверждают очевидцы, 150 пассажиров заблокировали выход с паспортного контроля, оказались более чем существенными. Например, рейс LOT в Варшаву задержался на 1 час 37 минут, рейсы WizzAir в Будапешт и Дортмунд - на 3 часа и т. д.

В будущем зачинщикам потасовки, троим гражданам Беларуси, грозит запрет на въезд в Украину, а украинцам, участвовавшим в блокировании выхода с паспортного контроля, - административные меры по возвращению в страну.

В пресс-службе аэропорта разъяснили, что изначально причиной задержки рейса в Шарм-эш-Шейх стало закрытие аэропорта в Хургаде, который является запасным для данного направления.

"В какой бы аэропорт вы ни летели, в зоне досягаемости должен работать запасной. […] В нашем случае с Шармом запасным мог быть только аэропорт Хургады, который как раз закрыли, скорей всего, из-за метеоусловий", - рассказала Галина Богданенко, подчеркнув, что в таких условиях самолет на Шарм-эш-Шейх не мог подняться в воздух из соображений безопасности.

При этом отмечается, что пассажиров задержанного рейса накормили спустя три часа ожидания, люди ждали в комфортных условиях, с работающими ресторанами и кафе.