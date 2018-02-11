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На Волині СБУ викрила на хабарі власного співробітника

10.02.2018 15:23

Оперативники управління внутрішньої безпеки СБ України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі співробітника одного з підрозділів спецслужби у Волинській області.

Правоохоронці задокументували, що зловмисник систематично вимагав від місцевих підприємців неправомірну вигоду за нестворення перешкод під час здійснення експортно-імпортних операцій.

СБУ

Співробітники СБУ затримали «колегу» в Луцьку під час отримання від бізнесмена чергового хабара у розмірі трьох тисяч доларів США.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Прес-центр СБ України

 

 

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