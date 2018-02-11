На Волині СБУ викрила на хабарі власного співробітника

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Оперативники управління внутрішньої безпеки СБ України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі співробітника одного з підрозділів спецслужби у Волинській області.
Правоохоронці задокументували, що зловмисник систематично вимагав від місцевих підприємців неправомірну вигоду за нестворення перешкод під час здійснення експортно-імпортних операцій.
Співробітники СБУ затримали «колегу» в Луцьку під час отримання від бізнесмена чергового хабара у розмірі трьох тисяч доларів США.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
Воры по прозвищам «Лера Сумской», «Полтава» — люди старой формации, которые много лет провели в местах лишения свободы. Они живут тем, что...