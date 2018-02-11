Сватовский военком-«позорник» отстранен от службы

Военного комиссара города Сватово, Луганской области, отстранили от службы после скандала с позорным вручением награды вдове украинского воина, погибшего в Авдеевке.

Об этом в своем Facebook рассказала волонтер и правозащитник Ольга Решетилова.

"Только что довольно конструктивно пообщалась с командующим Сухопутных войск ВС Украины генерал-полковником Сергеем Николаевичем Попко о ситуации с награждением Сахиба Атакишиева. Военный комиссар Валентин Митров снят с должности", – сообщила она.

По словам волонтера, военный начальник заверил ее, что "Митрова как военкома больше не существует, можете быть уверены, и это связано не только с награждением, а и с взяточничеством и другими предыдущими его просчетами".

Кроме того, Решетилова добавила, что началась проверка и руководителей военкома: проверяют "заместителя начальника областного военкомата полковника Олега Моцпана, который вчера, покрывая Митрова, уговорил вдову написать пост о том, что она к нему претензий не имеет".

"Надеюсь, выяснятся обстоятельства не только вчерашней ситуации, но и по его связям с оккупированными территориями, некомпетентности, взяточничеству. Надеюсь, что штаб Сухопутных войск не обойдет вниманием и главного военного комиссара Луганской области, к которому также немало вопросов", – отметила правозащитница.

Заканчивая свой пост, Решетилова подчеркнула: "Генерал Попко распорядился еще раз провести разъяснение среди сотрудников комиссариатов о том, что награждения Воинов должны проходить в торжественной обстановке и со всем уважением". // Сегодня