Задержан отморозок, который зарезал мужчину на остановке у метро «Черниговская» в Киеве

Об этом сообщает патрульная полиция.

По ее данным, происшествие произошло днем ​​10 февраля, возле станции метро "Черниговская". О том, что на остановке общественного транспорта находится человек с ножевыми ранениями, полицейским сообщили врачи скорой. Впоследствии на месте происшествия медики констатировали смерть раненого.

По дороге на место вызова стражи порядка получили ориентировку. Очевидцы сообщали, что неизвестный, который нанес ножевое ранение потерпевшему, направился в сторону автостанции у метро "Черниговская". Это человек в черной куртке с желтыми вставками.

На улице Мурманской экипаж патрульных заметил гражданина, похожего по приметам. Он зашел в один из домов. Стражи порядка остановили мужчину. Во время общения с инспекторами и проведения поверхностной проверки, тот рассказал, что имеет при себе нож и признался - это он совершил нападение на мужчину возле станции метро "Черниговская".

Вероятного убийцу патрульные полицейские немедленно задержали. На место стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу.

По предварительным данным, между двумя мужчинами возник спор на остановке общественного транспорта. После этого один из них пошел в магазин поблизости, купил кухонный нож, вернулся на место и нанес несколько ударов ножом своему оппоненту, один из которых был в область сердца и оказался смертельным. // espreso.tv