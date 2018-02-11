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В Кривом Роге похитители убили 20-летнего парня, не получив выкуп в 100 тыс. гривен

11.02.2018 00:05

По информации полиции, организовал преступную группу ранее судимый мужчина, который отбывал срок за мошенничество

В Кривом Роге полиция задержала трех соучастников похищения и убийства 20-летнего парня. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря.

Виталий Глуховеря Facebook

Известно, что двадцатилетний парень был похищен в Кривом Роге месяц назад. Спустя три недели похитители, не получив от родных выкуп в размере 100 тысяч гривен, его убили.

"Сложно поверить, что сейчас жизнь человека может стоить 100 тысяч гривен!? Столько они вымогали у отчаявшейся от горя матери. Для раскрытия этого преступления мы опросили более 100 человек, провели более 80 оперативно-следственных действий", - написал Глуховеря.

По информации полиции, организовал преступную группу ранее судимый мужчина, который отбывал срок за мошенничество.

"В подельники выбрал себе двух приятелей, таких же отморозков. Заранее устроился на работу в службу маршрутного такси. В момент похищения даже организовал себе алиби", - отметил начальник Нацполиции в Днепропетровской области. // 112.ua

 

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