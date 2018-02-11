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Израиль нанес удар по системам ПВО и иранским целям в Сирии в ответ на сбитый истребитель

10.02.2018 22:45

Были атакованы 12 целей, в том числе три зенитных ракетных дивизиона и четыре военные иранские цели

Израиль нанес мощный удар по системам ПВО и иранским целям в Сирии после того, как был сбит израильский истребитель F-16, сообщает Reuters.

Истребитель F16 Израиля сбила сирийская ПВО Haaretz

По словам израильских военных, были атакованы 12 целей, в том числе три зенитных ракетных дивизиона и четыре военные иранские цели в Сирии.

Военные добавили, что во время атаки были запущены зенитные ракеты в направлении Израиля, что вызвало срабатывание сирен воздушной тревоги на севере страны.

Это была вторая атака ВВС Израиля на иранские цели в Сирии в субботу. Первые авиаудары израильские ВВС совершили после того, как перехватили на территории Израиля иранский беспилотник.

По самолетам, которые наносили удары, сработала сирийская система ПВО. Истребитель F-16 сбила ракета сирийской ПВО, оба пилота катапультировались и были доставлены в госпиталь в стабильном состоянии. // 112.ua

 

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