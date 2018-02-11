Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

На Донеччині інспектор штабу батальйону «Дніпро-1» застрелив чоловіка

11.02.2018 00:52

Прокуратура Донецької області розслідує кримінальне провадження за фактом вбивства чоловіка інспектором штабу батальйону «Дніпро-1».

Установлено, що 9 лютого у м. Часів Яр жінка запросила до себе додому знайомого та сімейну пару. Гості впродовж вечора розпивали спиртні напої, згодом жінка знайомого пішла додому, а господарка квартири лягла спати. Прокинутися жінку змусили крики та лайка чоловіків, які з’ясовували між собою стосунки. Коли побігла до кухні щоб подивитися що сталося, її вдарили по голові, від чого вона втратила свідомість та впала на підлогу.

Фото Прокуратура Донецької області.

Під час варки 48-річний співробітник батальйону «Дніпро-1» здійснив у 48-річного опонента постріл з табельної зброї, від чого останній помер.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення про підозру у скоєнні вказаного злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Прес-служба прокуратури Донецької області

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...