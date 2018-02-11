На Донеччині інспектор штабу батальйону «Дніпро-1» застрелив чоловіка

Установлено, що 9 лютого у м. Часів Яр жінка запросила до себе додому знайомого та сімейну пару. Гості впродовж вечора розпивали спиртні напої, згодом жінка знайомого пішла додому, а господарка квартири лягла спати. Прокинутися жінку змусили крики та лайка чоловіків, які з’ясовували між собою стосунки. Коли побігла до кухні щоб подивитися що сталося, її вдарили по голові, від чого вона втратила свідомість та впала на підлогу.

Під час варки 48-річний співробітник батальйону «Дніпро-1» здійснив у 48-річного опонента постріл з табельної зброї, від чого останній помер.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення про підозру у скоєнні вказаного злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Прес-служба прокуратури Донецької області