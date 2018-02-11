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На Житомирщине педофил два года насиловал сыновей

11.02.2018 01:39

Правоохранители задержали 30-и летнего мучжину, который насиловал двух сыновей. Один из детей является родным ребенком задержанного, второй – пасынком.

Сотрудники Национальной полиции задержали жителя Житомирской области, который на протяжении двух лет насиловал своего сына (2007 года рождения) и (2004 года рождения).

Фото:dpchas.com.ua

Об этом сообщил начальник Главного управления полиции в Житомирской области Вячеслав Печененко в Facebook.

"Извращенец задержан и мы хлопочем о его содержании под стражей", – написал Печененко

Печененко

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