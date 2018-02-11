На Житомирщине педофил два года насиловал сыновей

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Правоохранители задержали 30-и летнего мучжину, который насиловал двух сыновей. Один из детей является родным ребенком задержанного, второй – пасынком.
Сотрудники Национальной полиции задержали жителя Житомирской области, который на протяжении двух лет насиловал своего сына (2007 года рождения) и (2004 года рождения).
Об этом сообщил начальник Главного управления полиции в Житомирской области Вячеслав Печененко в Facebook.
"Извращенец задержан и мы хлопочем о его содержании под стражей", – написал Печененко
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