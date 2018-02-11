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На Николаевщине грабители в балаклавах ворвались в дом и отобрали у хозяев 200 тыс. грн. и ружье

11.02.2018 02:31

Четверо неизвестных в масках накануне ворвались в дом в Николаевской области, забрали 200 тыс. грн наличными, золотые украшения, ружье и автомобиль.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.

Нападение неизвестных в балаклавах в Николаевской области: отобрали 200 тыс. грн и ружье

Неизвестные в спортивных костюмах и в балаклавах на лице ворвались в дом, когда в нем находилась заявительница и ее невестка с внуком. Приказав женщинам сидеть на месте и угрожая применением оружия, один из нападавших остался возле пострадавших, остальные трое начали рыскать в доме. Завладев денежными средствами в сумме более 200 тысяч гривен, золотыми украшения, ружьем и автомобилем хозяйки, злоумышленники скрылись в неизвестном направлении на автомобиле Mersedes ML темного цвета до 2005 года выпуска.

В ходе следственно-оперативных мероприятий угнанный автомобиль был обнаружен на расстоянии в несколько километров от дома заявительницы.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.4 ст.187 УК Украины "Разбой", что наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Принимаются меры по розыску преступников.

 

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