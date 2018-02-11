Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

У столиці оперативники затримали «ворожку», яка видурила в жінки 500 гривень

11.02.2018 08:46

Зловмисниця заволоділа грішми 24-річної дівчини та намагалася втекти, проте її зупинили правоохоронці. Спритниці обрали міру запобіжного заходу – особисте зобов’язання.

Під час відпрацювання території співробітники пошукового відділу Подільського району та столичного главку поліції помітили підозрілу жінку та вирішили простежити за нею.

"ворожка"

 

Зловмисниця підійшла до перехожої та почала її щось швидко розказувати, як потім з’ясувалося – ворожити. Дівчина наскільки була вражена почутим, що витягнула з сумки 502 гривні та віддала їх шахрайці.

Отримавши бажане, аферистка намагалася втекти, проте оперативники її наздогнали. У порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України правоохоронці затримали 38-річну мешканку Київської області.

 

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігурантці оголошено про підозру у вчиненні злочину та обрано їй міру запобіжного заходу – особисте зобов’язання. Зловмисниці загрожує покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...