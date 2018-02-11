У столиці оперативники затримали «ворожку», яка видурила в жінки 500 гривень

Під час відпрацювання території співробітники пошукового відділу Подільського району та столичного главку поліції помітили підозрілу жінку та вирішили простежити за нею.

Зловмисниця підійшла до перехожої та почала її щось швидко розказувати, як потім з’ясувалося – ворожити. Дівчина наскільки була вражена почутим, що витягнула з сумки 502 гривні та віддала їх шахрайці.

Отримавши бажане, аферистка намагалася втекти, проте оперативники її наздогнали. У порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України правоохоронці затримали 38-річну мешканку Київської області.

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігурантці оголошено про підозру у вчиненні злочину та обрано їй міру запобіжного заходу – особисте зобов’язання. Зловмисниці загрожує покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва