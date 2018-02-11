В Черниговской области хакеры «обчищали» банкоматы с помощью уникальной программы

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Черниговская полиция раскрыла преступление, которого еще не было в Украине
Стражи порядка задержали группу хакеров, которые взламывали банкоматы с помощью уникальной программы.
По данным пресс-службы Черниговской полиции, злоумышленники "вынудили" банковские терминалы выдать им деньги, а сумма исчисляется сотнями тысяч.
Копы отметили, что за последнее время было отмечено несколько высокотехнологичных краж из банкоматов – после механического повреждения аппарата злоумышленники получали доступ к сервисному разъему и с помощью своей программы давали команду на выдачу наличных.
"Эти преступления сосредоточили на себе внимание черниговской полиции и киберполицейских, поскольку ничего подобного в Украине еще не было", – говорится в сообщении.
В свою очередь, полицейские также использовали современные методы розыска и смогли установить причастных к ограблению банкоматов, которые использовали поддельные документы и постоянно меняли место проживания.
В ночь на 10 февраля оперативники задержали "гастролеров" с поличным – перед задержанием злоумышленники обчистили на 200 тысяч гривен очередной банкомат в одном из райцентров Черниговской области.
В настоящее время полиция принимает меры для выяснения и задержания подельников хакеров, а также изымает вещественные доказательства. Досудебное расследование продолжается. // Сегодня
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