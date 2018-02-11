На Буковине на взятке в 6 тыс. долларов попался член Совета адвокатов

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Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке адвоката Совета адвокатов Черновицкой области.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил прес-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.
А.Лысенко уточнил, что адвокат требовал у матери обвиняемого в торговле наркотиками 6 тыс. долл.
"Взятка в размере 6000 долларов США от матери обвиняемого предназначалась за влияние на принятие Шевченковским районным судом города Черновцы решения относительно назначения ее сыну более мягкого наказания и непредставления уполномоченными лицами Черновицкой местной прокуратуры апелляционной жалобы на указанное решение суда", - уточнил А.Лысенко.
Правоохранители задержали адвоката по месту жительства после получения всей суммы взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственно-оперативные действия.
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