На Буковине на взятке в 6 тыс. долларов попался член Совета адвокатов

Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке адвоката Совета адвокатов Черновицкой области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил прес-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.

А.Лысенко уточнил, что адвокат требовал у матери обвиняемого в торговле наркотиками 6 тыс. долл.

"Взятка в размере 6000 долларов США от матери обвиняемого предназначалась за влияние на принятие Шевченковским районным судом города Черновцы решения относительно назначения ее сыну более мягкого наказания и непредставления уполномоченными лицами Черновицкой местной прокуратуры апелляционной жалобы на указанное решение суда", - уточнил А.Лысенко.

Правоохранители задержали адвоката по месту жительства после получения всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.