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Скончался директор Института философии Мирослав Попович

10.02.2018 23:55

Известный украинский философ, академик НАН Украины умер на 88-ом году жизни

На 88-ом году жизни умер директор Института философии Мирослав Попович. Об этом сообщил проректор по научно-педагогической работе КНУ им. Шевченко Владимир Бугров на своей странице в Facebook.

Мирослав Попович

"Страшное и печальное известие - ушел из жизни философ, мыслитель, человек, моральный авторитет Мирослав Владимирович Попович. Это большая потеря для Украины. Пусть покоится с миром! Светлая память достойному учителю!", - написал проректор.

Мирослав Попович - украинский философ, академик НАН Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор философских наук, профессор, педагог, специалист в области культурологии, логики и методологии науки, истории украинской культуры, директор Института философии им. Сковороды НАН Украины, заведующий отделом логики и методологии науки Института философии. // 112.ua

 

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