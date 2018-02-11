Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

В Нацполиции рассказали, сколько членов ОПГ оказались на скамье подсудимых в 2017 году

11.02.2018 11:55

Оперативниками задержаны 16 преступных групп с межрегиональными связями, девять групп, созданных на этнической основе.

В течение прошлого года на скамье подсудимых оказались 307 членов организованных преступных групп.

Фото УНИАН

Как сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, об этом заявил первый заместитель председателя НПУ - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин на видеоселекторном совещании, которое состоялось в субботу, 10 февраля, с участием руководителей криминальных блоков территориальных и структурных подразделений полиции.

За прошлый год по линии работы уголовного розыска направлено в суд 80 уголовных производств в отношении организованных групп (в 2016 году - 61 уголовное производство). Оперативниками задержано 16 преступных групп с межрегиональными связями, девять групп, созданных на этнической основе, и две группы с транснациональными связями.

Кроме того, полицейскими раскрыты и нейтрализованы 13 вооруженных банд в девяти областях. В частности, злоумышленники действовали на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черновицкой областей. «На скамье подсудимых оказались 307 участников ОПГ, среди которых - 83 организатора. Задержанные обоснованно подозреваются в совершении более тысячи уголовных преступлений, в том числе 860 тяжких и особо тяжких», - отметил Аброськин. // УНИАН

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...