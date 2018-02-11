На Донеччині чоловік до смерті забив свою дружину на очах у 13-річної дитини

Співробітниками Добропільського відділу поліції затримано 34-річного мешканця м. Білозерське, який під час сімейної сварки на очах у 13-річної дитини до смерті забив дружину. Варто підкреслити, що саме хлопчик покликав правоохоронців.

Вранці минулого дня до чергової частини Добропільського відділення поліції зателефонував школяр, який повідомив, що його вітчим б’є матір. На місці події негайно була направлена група реагування патрульної поліції та бригада швидкої допомоги. Двері квартири були зачинені, на стук ніхто не відчиняв. Правоохоронцям довелося викликати на місце співробітників ДСНС, які потрапили всередину через балкон.

У приміщенні квартири правоохоронці виявили непритомну 34-річну жінку з чисельними ушкодженнями голови. Не дивлячись на надану медичну допомогу, жінку врятувати не вдалося.

Під час бесіди з поліцейськими хлопчик розповів, що між його мамою та вітчимом виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час з’ясування стосунків голова сім’ї почав бити свою дружину. Хлопчик намагався захистити матір, але сили були не рівні. Тоді він вибіг з квартири та зателефонував до поліції.

Зловмисника було затримано через декілька годин. Наразі він зізнається у скоєному та каже, що «просто не втримався». Перевіркою було встановлено, що «не втримався» чоловік вже не вперше і раніше вже відбував покарання за умисне спричинення тілесних ушкоджень.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

ГУ НП у Донецькій області