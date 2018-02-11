Безответственное освещение средствами массовой информации влияет на статистику суицидов

Этот эффект ученые связывают со смертью популярного актера Робина Уильямса, который покончил с собой 11 августа 2014. Через пять месяцев после его смерти уровень самоубийств был на 10% выше обычного. По мнению ученых, решающую роль в этом сыграло безответственное освещение трагедии средствами массовой информации.

Медикам известны случаи волн подражания после суицидов знаменитостей. Смерть Робина Уильямса, по мнению авторов исследования, освещалась слишком подробно, а в ряде случаев излишне романтизировалась. В частности, вопреки этическим нормам и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, пресса приводила множество подробностей происшествия, а также выдвигала версии о его причинах.

Проанализировав статистику самоубийств в США в период с января 1999 года по декабря 2015 года, ученые зафиксировали всплеск таких случаев в период с августа по декабрь 2014. Ученым впервые удалось отслеживать эффект в условиях круглосуточного новостного вещания.

Как отмечают эксперты, комментирующие исследование, СМИ могут сыграть не только отрицательную, но и положительную роль в таких ситуациях. Например, после смерти британской звезды реалити-шоу Джейд Гуди от рака шейки матки в 2009 году в последующие месяцы обследоваться на наличие онкологических заболеваний пришло на 400 тысяч женщин больше обычного, однако эффект был недолговременным. // vokrugsveta.ru