Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

Разработана новая система на основе искусственного интеллекта для поиска браконьеров

11.02.2018 15:19

Новая система поможет находить браконьеров на снимках с беспилотников всего за 0,3 секунды.

 Обычно браконьеры охотятся ночью, поэтому для их обнаружения используются инфракрасные камеры, устанавливаемые на беспилотники. Проблема этого решения заключается в том, что и браконьеры, и животные выделяют тепло, из-за чего на инфракрасных снимках отличить одних от других бывает очень сложно. Ученые из Университета Южной Калифорнии улучшили систему поиска браконьеров с помощью искусственного интеллекта.

 

Как правило, охранники дикой природы должны ночевать с ноутбуками на смотровых станциях, контролируя передачу инфракрасного видео с беспилотных летательных аппаратов. Когда на экране появляется тепловыделение, они должны выяснить, человек это или животное, что не всегда легко.
 
Именно для помощи в выявлении браконьеров была разработана система SPOT. Этот алгоритм был создан командой, возглавляемой аспиранткой по информатике Элизабет Бонди.
 
Исследователи начали учить систему с помощью базы данных, состоящей из 180 000 инфракрасных изображений и видео людей и животных. Используя этот набор данных и модифицированную версию существующего алгоритма глубокого обучения, известного как Faster RCNN, они научили систему различать два типа изображений. Несмотря на то, что система работала точно, на обработку каждого изображения тратилось по 10 секунд, что слишком долго, когда кадры снимаются движущимся беспилотником.
 
Затем ученые доработали систему, чтобы она могла работать с облачной вычислительной платформой Microsoft Azure. Используя ускоренное время обработки Azure, SPOT в настоящее время может определять браконьеров на снимках всего за 0,3 секунды.
 
Еще одна система обнаружения браконьеров на основе ИИ была недавно разработана фирмой Neurala. // Naked Science

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...