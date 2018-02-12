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Почтовый ящик Народного банка Китая был взломан хакерами, желавшими обвалить биткоин

11.02.2018 16:25

Хакеры осуществили взлом электронного почтового ящика Народного банка Китая, чтобы организовать для американских СМИ рассылку фальшивых уведомлений.

Издание South China Morning Post сообщает, что злоумышленники рассылали поддельные пресс-релизы от имени Народного банка Китая и Управления денежного обращения Гонконга о том, что два регулятора совместно ведут подготовку мер по противодействию «всем аспектам и сервисам», связанным с торговлей биткоинами.

Почтовый ящик Народного банка Китая был взломан хакерами, желавшими обвалить биткоин

В фальшивом пресс-релизе сообщалось, что в Пекине 14 февраля будут обнародованы новые нормы законодательства, касающиеся противодействия отмыванию денег и призванные подавить все сервисы криптовалют и связанную с ними деятельность, в том числе майнеры, биржи и криптокошельки. Однако оба регулятора отрицают подготовку такого брифинга.

Приглашение, которое получили репортеры South China Morning Post, было отправлено с адреса, который заканчивается на @pbc.gov.cn. Адрес можно принять за легитимный, поскольку он соответствует электронному почтовому протоколу, применяемому Народным банком Китая. Репортеры отправили сообщение на этот адрес и получили в ответ письмо, содержащее приветствие и регистрационной форму для участия в брифинге.

Владельцем электронного почтового ящика, с которого был отправлен ответ, является сотрудник отделения Народного банка Китая в городе Хэфэй (провинция Аньхой). Он считает, что его аккаунт был взломан. Кроме того, он заявил, что не знал о рассылке с этого адреса.

Издание сообщает, что поддельные приглашения на брифинг могли быть разосланы трейдерами, которые хотят играть на падении курса биткоина. В течение 2017 года сообщения об ужесточении политики в отношении криптовалют часто приводили к падению курса биткоина. // securenews

 

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