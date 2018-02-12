Скрытые «браузерные» майнеры криптовалют в основном работают на порносайтах

Одна из самых неприятных разновидностей скрытого майнинга – браузерный майнинг, когда устройства простых посетителей сайтов используются для добычи криптовалюты (преимущественно без ведома самих пользователей).

Массовое использование криптоджекинга (cryptojacking) началось еще осенью 2017 года. Тогда больше всего внимания к этой проблеме привлек торрент-трекер The Pirate Bay, который сначала провел испытания и временно встроил криптовалютный майнер в некоторые страницы сайта, а после вернул эту практику в строй уже на постоянной основе. Тогда операторы трекера объяснили, что майнинг может стать новым средством монетизации и поможет ресурсу в будущем полностью избавиться от традиционной рекламы.

К сожалению, на данный момент основная проблема заключается в том, что владельцы сайтов далеко не всегда встраивают майнинговые скрипты в код своих ресурсов добровольно. Сайты все чаще подвергаются взлому с целью интеграции майнеров в их код. К тому же, даже если майнер не был установлен насильно, владельцы ресурсов крайне редко берут на себя труд предупредить о происходящем посетителей, то есть пользователям не предоставляют выбора и возможности отключения майнеров.

Ранее скрытые майнеры уже обнаруживали на YouTube, в тысячах интернет-магазинов и в приложениях для Android. Добывающие криптовалюту скрипты скрываются во вредоносной рекламе, прячутся от блокировкщиков при помощи диспетчера тегов Google, используют виджеты популярного сервиса LiveHelpNow, интегрированные в код множества сайтов, а популярные CMS и вовсе захлестнула волна атак, целью которых является именно установка майнинговых скриптов.

7 февраля 2018 года исследователи 360 Netlab опубликовали интересную статистику. Аналитики подсчитали, на каких сайтах вероятность натолкнуться на скрытого майнера будет наибольшей.

Эксперты использовали инструмент DNSMon, который помогает отслеживать связи между доменными именами. Как оказалось, криптоджекингом в настоящее время занимается 241 сайт из 100 000 самых популярных в интернете ресурсов, по данным Alexa. Специалисты опубликовали часть этого списка в официальном Twitter.

49% сайтов, которые добывают криптовалюты через браузеры своих посетителей, оказались ресурсами для взрослых. Причем большинство из них даже не являются настоящими порносайтами, в основном это ресурсы с адресами вроде streamxxx[.]tv, ориентированные на пользователей, которые редко смотрят порно, не знают, где его искать, и поэтому обращаются к поисковикам с простейшим запросом «porn».

Ниже представлена карта ключевых слов для всех криптоджекинговых доменов, которая дает хорошее представление о том, где еще можно «встретить» скрытых майнеров.

Также исследователи изучили, какие майнинговые сервисы наиболее популярны для криптоджекинга. Так, на 6 февраля 2018 года статистика выглядела следующим образом (CoinHive по-прежнему сохраняет лидерство):

Источник: Xakep