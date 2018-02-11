США заявили о решительной поддержке права Израиля на самооборону от провокаций Ирана

"Израиль является последовательным союзником Соединенных Штатов, мы поддерживаем его право на самозащиту от сил сирийских ополченцев, поддерживаемых Ираном, на юге Сирии", - говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, которое цитирует The Jerusalem Post
.
Сандерс призвала Иран "прекратить провокации" и действовать в направлении установления мира.
Перед этим представитель госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что Тегеран несет ответственность за субботний инцидент на границе между Сирией и Израилем, передает "Интерфакс"
. "США глубоко обеспокоены эскалацией напряженности в районе израильской границы, и решительно поддерживают право Израиля на самооборону", - говорится в заявлении дипломата Нойерт.
Напомним, 10 февраля ВВС Израиля нанесли авиаудар
по позициям иранских военных в Сирии после того, как засекли на своей территории иранский беспилотник. В ответ на атаку сирийские ПВО сбили израильский истребитель. Как уточняет NEWSru Israel
, эксперты склоняются к версии, что над израильской территорией был сбит иранский "клон" американского БПЛА-невидимки RQ-170 Sentinel.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя авиаудары по иранским позициям в Сирии, заявил, что Иран использует сирийскую территорию для организации агрессии против Израиля. В субботу вечером Нетаньяху созвонился с президентом России Владимиром Путиным и главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, Путин в беседе с израильским премьером высказался
за то, чтобы "избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе". // NEWSru.com