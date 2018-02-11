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США заявили о решительной поддержке права Израиля на самооборону от провокаций Ирана

11.02.2018 12:21

США признают и поддерживают право Израиля на защиту от действий Ирана в регионе, заявили официальные представители Белого дома.

"Израиль является последовательным союзником Соединенных Штатов, мы поддерживаем его право на самозащиту от сил сирийских ополченцев, поддерживаемых Ираном, на юге Сирии", - говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, которое цитирует The Jerusalem Post.
 
Картинки по запросу Сара Сандерс
 
Сандерс призвала Иран "прекратить провокации" и действовать в направлении установления мира.
 
Перед этим представитель госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что Тегеран несет ответственность за субботний инцидент на границе между Сирией и Израилем, передает "Интерфакс". "США глубоко обеспокоены эскалацией напряженности в районе израильской границы, и решительно поддерживают право Израиля на самооборону", - говорится в заявлении дипломата Нойерт.
 
Напомним, 10 февраля ВВС Израиля нанесли авиаудар по позициям иранских военных в Сирии после того, как засекли на своей территории иранский беспилотник. В ответ на атаку сирийские ПВО сбили израильский истребитель. Как уточняет NEWSru Israel, эксперты склоняются к версии, что над израильской территорией был сбит иранский "клон" американского БПЛА-невидимки RQ-170 Sentinel.
 
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя авиаудары по иранским позициям в Сирии, заявил, что Иран использует сирийскую территорию для организации агрессии против Израиля. В субботу вечером Нетаньяху созвонился с президентом России Владимиром Путиным и главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, Путин в беседе с израильским премьером высказался за то, чтобы "избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе".  // NEWSru.com


 

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