Жительница Закарпатья зарезала двухлетнюю дочь и пыталась покончить с собой

Как сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, смертельные ранения девочке нанесла ее мать, потом пыталась покончить с собой.

"На линию "102" поступило сообщение от врача приемного отделения детской областной больницы о том, что в заведение доставили 2-летнюю девочку без признаков жизни. На теле ребенка были явные следы насильственной смерти. Сейчас следствием установлено, что в селе Березинка Мукачевского района 28-летняя местная жительница, пока дома не было мужа, нанесла ножевые ранения своей дочери 2016 рождения. В то время в комнату вошел отец женщины, которого она предварительно просила приехать. 50-летний мужчина оттолкнул дочь от внучки. В ходе конфликта женщина нанесла несколько ударов ножом и ему.

Мужчина отвез ребенка в детскую больницу и по дороге девочка умерла", - сообщают в полиции.

Полицейские на месте трагедии установили, что 28-летняя женщина после нанесения ножевых ранений ребенку и отцу пыталась покончить с жизнью. Подозреваемую врачи спасли. Медики оказали ей первоочередную медицинскую помощь. Она находится в реанимации.

Заместитель начальника следственного отдела Мукачевского отделения полиции по данному факту открыл уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство малолетнего ребенка. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Женщине уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

По состоянию на сейчас, подозреваемую в убийстве задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Возле реанимационного отделения выставлен круглосуточный наряд правоохранителей. Дальнейшую судьбу подозреваемой решит суд. Следствие по делу продолжается.