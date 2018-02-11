Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

В России разбился пассажирский самолет Ан-148 с 71 человеком на борту. «Шансов выжить не было»

11.02.2018 14:30

Пассажирский самолет Саратовских авиалиний Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился в Подмосковье, в районе  деревни Аргуново.

На борту самолета, по предварительным данным, находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа, пишет Meduza . «Интерфакс» уже сообщает, что очевидцы видели, как падал горящий самолет. Означает ли это неполадки в воздухе или теракт, непонятно. Пока официально никакие версии не выдвигались — экипаж просто перестал выходить на связь. 

По предварительным данным, самолет разбился в районе деревни Аргуново. «Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было», — сообщил источник «Интерфакса» в экстренных службах.

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...