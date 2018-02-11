В России разбился пассажирский самолет Ан-148 с 71 человеком на борту. «Шансов выжить не было»

Пассажирский самолет Саратовских авиалиний Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился в Подмосковье, в районе деревни Аргуново.

На борту самолета, по предварительным данным, находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа, пишет Meduza . «Интерфакс» уже сообщает, что очевидцы видели, как падал горящий самолет. Означает ли это неполадки в воздухе или теракт, непонятно. Пока официально никакие версии не выдвигались — экипаж просто перестал выходить на связь.

По предварительным данным, самолет разбился в районе деревни Аргуново. «Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было», — сообщил источник «Интерфакса» в экстренных службах.