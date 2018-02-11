В РФ на месте крушения Ан-148 обнаружили фрагменты тел. Предполагают, что он столкнулся с вертолетом

Спасатели обнаружили обломки разбившегося самолет Ан-146 «Саратовских авиалиний», который летел из Домодедово в Орск.

Об этом сообщает «Интерфакс». «В настоящий момент спасателям удалось установить и добраться до места падения самолёта в Подмосковье, на месте большое количество тел и фрагментов тел», – сказал собеседник агентства.

«Росавиация» сообщила, что на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Источники «Интерфакса» и ТАСС ранее сообщали, что у находившихся на борту не было шансов выжить.

Росавиация подтвердила, что Ан-148 пропал с радаров через несколько минут после взлета. На предполагаемое место крушения Ан-148 в Раменском районе Подмосковья выехали семь бригад центра медицины катастроф Московской области, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Первые кадры с места крушения самолета Ан-148. Обломки лежат в открытом поле. Следов пожара нет pic.twitter.com/uN50okkzj7 — Breaking Mash (@BreakingMash) 11 февраля 2018 г.

По предварительной информации самолет при взлете столкнулся с вертолетом "Почты России". Это объясняет, почему на видео с места происшествия много писем