Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

В РФ на месте крушения Ан-148 обнаружили фрагменты тел. Предполагают, что он столкнулся с вертолетом

11.02.2018 15:23

Спасатели обнаружили обломки разбившегося самолет Ан-146 «Саратовских авиалиний», который летел из Домодедово в Орск.

Об этом сообщает «Интерфакс». «В настоящий момент спасателям удалось установить и добраться до места падения самолёта в Подмосковье, на месте большое количество тел и фрагментов тел», – сказал собеседник агентства.

крушение

«Росавиация» сообщила, что на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Источники «Интерфакса» и ТАСС ранее сообщали, что у находившихся на борту не было шансов выжить. 

 Росавиация подтвердила, что Ан-148 пропал с радаров через несколько минут после взлета.  На предполагаемое место крушения Ан-148 в Раменском районе Подмосковья выехали семь бригад центра медицины катастроф Московской области, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

 По предварительной информации самолет при взлете столкнулся с вертолетом "Почты России". Это объясняет, почему на видео с места происшествия много писем

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...