Опубликован список пассажиров разбившегося в Подмосковье Ан-148

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Опубликован список пассажиров самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», потерпевшего крушение в Подмосковье 11 февраля.
Список приводит издание Урал56.ру.
Самолет «Саратовских авиалиний» разбился днем 11 февраля в районе деревни Степановское Раменского района Московской области. В результате крушения никто не выжил.
Как пишет Meduza СК РФ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).
По одной из версий, Ан-148 мог при взлете столкнуться с вертолетом «Почты России», однако в самой компании это опровергли.
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