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В США мужчина застрелил четырех человек, а затем покончил с собой

12.02.2018 00:45

Инцидент произошел в графстве Джонсон, штат Кентукки

В США мужчина застрелил четырех человек в графстве Джонсон, штат Кентукки, а потом покончил с собой. Об этом сообщает местное издание Lexington Herald-Leader со ссылкой на местную полицию.

My Statesman

Полицейские получили информацию о стрельбе на севере округа. Прибыв на место, они обнаружили тела двух человек. Подозреваемый скрылся на автомобиле.

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Когда полиция обнаружила автомобиль преступника, то оказалось, что в нем были еще два тела. Сам подозреваемый покончил с собой до прибытия сотрудников правоохранительных органов.

Местный шериф Двейн Прайс назвал инцидент "наиболее резонансным актом насилия" за 34 года его работы в полиции. По словам Шерифа, по факту убийства начато расследование. // 112.ua

 

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