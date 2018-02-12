Министр обороны США о разгроме наемников РФ в Сирии: Россияне нам говорили, что их сил там нет

Об этом на своей странице в Facebook написал главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Это была самооборона. Очевидно, что мы не вовлечены в гражданскую войну в Сирии... Россияне нам в то время говорили, что их сил там нет... Факт заключается в том, что кто-то решил нас атаковать, а россияне говорили, что речь идет не о них.... Нельзя просить Россию предотвратить конфликт в том случае, когда она что-то не контролирует", -заявил Мэттис.

"Мэттис показал, как надо комментировать войну на Донбассе украинским генералам, а американские силы специальных операций, артиллерия и авиация показали как надо уничтожать российских наемников. Раз вы заявляете "нас там нет", значит "вас там не будет", – отметил Бутусов.

В сети была опубликована аудиозапись возможных свидетелей расстрела наемников российской частной военной компании "Вагнер" в Сирии нанесенными США ударами. Эта запись была опубликована на странице Necro Mancer в Twitter.

"Три свидетельства о гибели колонны. Достоверность источников оценить не могу", – говорится в подписи к записи.

Напомним, председатель СБУ Василий Грицак ранее заявил об участии наемников ЧВК "Вагнер" в вооруженных конфликтах на Донбассе и Сирии. По его словам, СБУ установила 1 тыс. 587 человек – членов ЧВК, а всего их около 5 тыс. человек. Тренировочная база этой ЧВК расположена в Краснодарском крае РФ. По словам главы СБУ, "этот проект российских спецслужб позволяет кремлевским политикам уверенно говорить на публику и международному сообществу фразы "их (российских военных) там нет" или "мы их туда не посылали". // Сегодня