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В Сумах нашли повешенным 22-летнего студента аграрного университета

12.02.2018 02:05

Правоохранители рассматривают в качестве основной версию о самоубийстве.

Как сообщила начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова, прохожий обнаружил тело студента в субботу, 10 февраля.

Правоохранители склоняются к версии суицида / фото УНИАН

«Парень, 1995 года рождения, висел на турнике спортплощадки Сумского национального аграрного университета. Следственно-оперативная группа полиции, прибыв на место, констатировала факт смерти», - отметила она.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины, но правоохранители склоняются к версии суицида.

«Версия о самоубийстве является основной, поскольку опрошенные родственники и близкие парня утверждали, что в последнее время он находился в подавленном состоянии», - отметила Биганова. // УНИАН

 

 

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