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Преступника нашли по совершенно примитивному «фотороботу» (фото)

12.02.2018 03:03

Американские полицейские из города Ланкастер опубликовали в соцсетях нелепый фоторобот мужчины, разыскиваемого за кражу.

Об этом сообщает Metro.

фоторобот

Выложенный набросок был похож на детский рисунок, что быстро стал поводом для шуток со стороны интернет-пользователей.

Несмотря на такую реакцию, сотрудники полиции говорят, что опубликовали изображение без намерения пошутить: портрет подозреваемого нарисовали со слов свидетеля, который видел мужчину.

Спустя некоторое время публикация объявления все-таки дала результат. Ланкастерская полиция заявила, что идентифицировала личность предполагаемого преступника.

Ранее его уже привлекали к ответственности, поэтому в базе были его фотографии. Полиция не смогла найти мужчину по адресу, указанному в базе, и объявила подозреваемого в розыск. // Realist

 

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